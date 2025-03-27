Кокорин назвал самое страшное в российской тюрьме

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин вспомнил о своем тюремном сроке и рассказал, что является самым страшным в российской тюрьме. Его слова приводит «РБ Спорт».

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«Самое страшное — что ты сделал, что ты совершил, какая твоя статья. Если ты, например, сделал преступление, совершенное с детьми, или продавал наркотики, то к тебе там будут плохо относиться, не будут тебя воспринимать, и все то, что мы видели в фильмах. А если ты подрался с чиновником, считай, ты вообще топ для них», — поделился он.

Кокорин, его брат, футболист Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис».