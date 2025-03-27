Силкин заявил, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о борьбе за победу в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

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«Считаю, что в итоге борьбу за чемпионство выиграет «Зенит». Да, «Спартак» переиграл «Зенит», но это ни о чем не говорит. Нет команд, которые бы не проигрывали. Но у «Зенита» календарь немного проще, чем у «Спартака» и «Краснодара», – приводит слова Силкина «Матч ТВ».

В матче 21-го тура РПЛ уступил «Спартаку» (2:1). Петербургский клуб после 21 тура текущего сезона чемпионата России набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице, уступая красно-белым, в активе которых столько же баллов, по дополнительным показателям. На первом месте с 46 очками располагается «Краснодар».

«Зенит» является действующим победителем РПЛ. Сине-бело-голубые под руководством главного тренера Сергея Семака шесть раз подряд завоевывали этот титул.

В 22 туре чемпионата России «Краснодар» примет «Факел», «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом», а «Зенит» на домашнем поле встретится с «Рубином». Все три матча пройдут 30 марта.