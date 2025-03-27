Стал известен лидер РПЛ по количеству созданных голевых моментов

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков является лидером среди игроков клубов Российской Премьер-Лиги по количеству созданных моментов по итогам 21 туров. Хавбек железнодорожников создал 36 таких моментов. Ближайший преследователь Батракова — игрок «Динамо» Бителло (33 момента). Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Топ-5 игроков, создавших для партнёров наибольше количество голевых моментов, выглядит следующим образом:

1. Алексей Батраков, «Локомотив» — 36;

2. Бителло, «Динамо» — 33;

3. Эсекьель Барко, «Спартак» — 29;

4. Иван Обляков, ЦСКА — 26;

5. Лечи Садулаев, «Ахмат» — 25.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка).