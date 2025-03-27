Сборные стран, которые вышли на чемпионат мира по футболу — 2026 или близки к этому: ЧМ-2026, Узбекистан, Иран, Аргентина

Чемпионат.com

Месси, Азмун, Митома, Вуд могут уже готовиться. Файзуллаев, Сон, Валенсия, Хакими и Салах — на подходе.

Кто пробился на ЧМ-2026 и кто должен выйти в ближайшее время?
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В конце марта 2026 года станут окончательно известны все участники ЧМ-2026. Впервые на турнире сыграют сразу 48 команд: 16 европейских, девять африканских, восемь азиатских, а к их конфедерации относится и Австралия. Плюс шесть южноамериканских, три североамериканских (если не учитывать хозяев турнира США, Канаду и Мексику) и одна из Океании. И ещё две по итогам межконтинентальных стыков между всеми, кроме европейцев.

Многие, впрочем, решили не откладывать решение вопроса: кто-то уже обеспечил себе путёвку, кто-то — сделает это совсем скоро. Рассказываем о таковых (кроме хозяев, они попали, как обычно, автоматом). И сразу отметим, что в Европе и Северной Америке до развязки квалификации слишком далеко.

Что там в Азии

Сборная Японии — уже на турнире

Японцы квалифицировались первыми. Собственно, чего ещё от них можно было ожидать? Команда не пропускает ни одного ЧМ с 1998-го, четыре раза добиралась до плей-офф и на фоне конкурентов по группе сильно выделяется классным составом. Тут вам и звезда АПЛ из «Брайтона» Каору Митома, и Таке Кубо из «Реала Сосьедад», и Такуми Минамино из «Монако», и Ватару Эндо из «Ливерпуля», и ещё много кто. Сверкнуть способны и не самые звёздные игроки вроде Аясэ Уэды из «Фейеноорда», который наколотил восемь мячей в девяти отборочных встречах.

Финальный третий раунд азиатской квалификации предусматривает три группы по пять команд. На ЧМ напрямую из каждой проходят по две лучшие сборные. Японии в соперники достались Австралия, Саудовская Аравия, Индонезия, Бахрейн и Китай. Чтобы всё решить, хватило шести побед и одной ничьей. Разность мячей 24:2 говорит о многом.

Сборная Ирана — уже на турнире

Вторым на азиатский рейс в сторону Северной Америки запрыгнул Иран. Его состав скажет любителям российского футбола о многом: один из лучших легионеров в истории РПЛ Сердар Азмун (сейчас в дубайском «Шабаб Аль-Ахли») в отборах отметился восемью голами в 13 матчах, не сильно отстал и Мохаммад Мохеби из «Ростова» с шестью голами в девяти встречах. Ещё там есть поколесивший по России Саид Эззатоллахи (экс-«Ростов», «Амкар» и «Анжи», ныне одноклубник Азмуна), Мохаммад Горбани (этой зимой сменил «Оренбург» на «Аль-Вахду» из Абу-Даби) плюс Джавад, как его сокращенно называют в махачкалинском «Динамо». Ну и куда же без лучшего бомбардира иранцев в отборе — Мехди Тареми из «Интера» с девятью голами?

Иран закинули в группу к Узбекистану, ОАЭ, Катару, Кыргызстану и КНДР. Хоп, шесть побед с двумя ничьими — добро пожаловать на чемпионат мира. Четвёртый подряд и седьмой для иранцев в целом. Преодолеть групповой этап ранее не получалось. Возможно, удастся с расширением соревнований?

Сборная Узбекистана — неужели дебют?

Узбекистан воспитал множество сильных игроков и как никогда близок к попаданию на ЧМ. Понятно, что выделяются трое: Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити», Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА (четыре гола в 14 матчах, в том числе Ирану со штрафного) и Эльдор Шомуродов из «Ромы» (3/13). Но и про первого пару лет назад практически никто не знал, почему бы на ЧМ не вырваться из тени кому-либо ещё? Например, Остону Урунову, который показывал уровень в «Уфе», однако не заиграл в «Спартаке» и «Урале». Теперь он в иранском «Персеполисе».

Да, пока ещё, как говорили в школе, поездку в Северную Америку пишем в журнал карандашом. И всё же узбекистанцы набрали 17 очков в восьми турах. ОАЭ за два тура до конца квалификации позади на 4 очка. Впереди очная встреча. Даже если Узбекистан в ней уступит, останутся преимущество и матч с Катаром.

Сборная Южной Кореи — практически на турнире

Ранее мы не упоминали группу южнокорейцев. Просто она уж больно ровная. Их, Иорданию, Ирак и Оман разделяет шесть очков. Позади плетутся Палестина и Кувейт. Южная Корея в такой компании выглядит заметным фаворитом и пусть и со скрипом, но подтверждает высокий класс. Да, расслабилась и допустила три ничьих подряд, тем не менее для путёвки на ЧМ достаточно будет победить иракцев или кувейтцев.

Опыта хватить должно, всё-таки неизменно пробиваются на турнир аж с 1986-го. Да и звёзд не спрячешь: легенда «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил 10 раз в 12 матчах, поддерживают его Ким Мин Джэ из «Баварии», Хван Ин Бём (когда-то был в «Рубине», сейчас в «Фейеноорде»), Ли Кан Ин («ПСЖ») и Хван Хи Чан («Вулверхэмптон»). У двоих последних по четыре гола в отборочном этапе.

Что там в Океании

Сборная Новой Зеландии — уже на турнире

Помните, как Новая Зеландия ни разу не уступила на групповом этапе ЧМ-2010, в том числе Италии, и была близка к плей-офф? Сами новозеландцы точно помнят и стремятся повторить. Расширение турнира привело к прямой путёвке из Океании — таким подарком нельзя не воспользоваться. Футбольные монстры Таити, Вануату, Самоа, Фиджи и Новая Каледония оказались разгромлены с общим счётом 29:1. Какие тут могут быть разговоры?

У новозеландцев есть весомый козырь — четвёртый бомбардир сезона АПЛ (18 голов) из сенсационного «Ноттингем Форест» Крис Вуд. В остальном состав довольно скромный. Отметить можно разве что опорника Марко Стаменича — тоже принадлежит «лесникам», но арендован «Олимпиакосом». Плюс защитника «Эмполи» Либерато Кэкачея. Регби в стране любят явно больше. Вполне возможно, ЧМ-2026 подсветит свежих новозеландских талантов.

Что там в Южной Америке

Сборная Аргентины — уже на турнире

Аргентинцы — солидно выделяющийся на фоне остальных каток. Они квалифицировались на ЧМ ещё до матча с Бразилией благодаря ничьей Боливии с Уругваем. Даже несмотря на это, чемпионы мира и без травмированного Лео Месси разгромили принципиальнейших соперников (4:1). 31 очко за 14 туров — гарантия поездки в Северную Америку. Задела вполне хватит и для первого места в отборе — если только парни Лионеля Скалони совсем не расслабятся и не растранжирят за четыре игры отрыв в восемь очков.

Ранее мы перечисляли у команд главных звёзд. Здесь вполне можно без этого обойтись. Разве что выделим самых результативных героев: Месси оформил 6+3, причём в девяти матчах, у Энцо Фернандеса — 2+3, у Хулиана Альвареса — 3+2, у Лаутаро Мартинеса — 3+1. Трижды забил и 37-летний Николас Отаменди. Прекрасная командная работа.

Сборная Эквадора — практически на турнире

На самом деле, интриги в нынешнем южноамериканском отборе мало. Прямые путёвки получат шесть сборных, седьмая — попадёт в стыки. Сейчас на данной строчке балансирует Венесуэла, только вот отыграть пять очков за четыре тура у Колумбии или шесть у Парагвая, Бразилии или Уругвая — задача крайне непростая. Впрочем, вдруг кто-то из них повалится на финише? Заранее отправлять их в Северную Америку не станем.

У Эквадора ситуация лучше. Восемь очков — гандикап над венесуэльцами очень даже комфортный. ЧМ наверняка украсят Мойсес Кайседо («Челси»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Пьеро Инкапье («Байер»), Первис Эступиньян («Брайтон») и, внимание, 35-летний Эннер Валенсия. Помните такого? В 2010-е нападающий сверкал в АПЛ, а последние годы проводит в бразильском «Интернасьонале». Так вот, он с отрывом главный бомбардир Эквадора в отборе с 5+2 в 12 матчах. Удивляться не стоит, просто эквадорцы предпочитают «сушить»: в среднем в играх с их участием забивается менее 1,3 гола.

Что там в Африке

Ближе всех к турниру — Марокко, на подходе — Египет и ЮАР

В африканском отборе всё запутанно. Утверждать прямо сейчас, попадут ли на ЧМ лидеры групп даже с их нынешним отрывом, нельзя. Доминатор, как Аргентина или Япония, там только один. Команды разделены на девять групп, и лишь победители получат прямые путёвки. Ещё четыре лучшие сборные со вторых мест попадут в стыки.

ЮАР везёт пять очков Руанде и Бенину, шесть — Нигерии. Да, сильно, и всё же впереди ещё четыре тура. Египет делает всё, чтобы не пролететь мимо второго подряд чемпионата мира, и обходит Буркина-Фасо на те же пять очков. И у них также далее личная встреча плюс ещё три тура. Ситуация совсем не та, что у Эквадора или Узбекистана.

Больше всего веры в Марокко. У действующего полуфиналиста ЧМ есть суровый отрыв от Нигера и Танзании — девять очков. Но команда Ашрафа Хакими и Браима Диаса провела на матч больше. Конкуренты же преодолели только половину дистанции.

Футбол
Энцо Фернандес
Эльдор Шомуродов
Ашраф Хакими
Мехди Тареми
Крис Вуд
Николас Отаменди
Саид Эззатоллахи
Лионель Месси
Динамо
Спартак
ФК "Урал"