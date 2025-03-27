Кто пробился на ЧМ-2026 и кто должен выйти в ближайшее время?

Месси, Азмун, Митома, Вуд могут уже готовиться. Файзуллаев, Сон, Валенсия, Хакими и Салах — на подходе.

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В конце марта 2026 года станут окончательно известны все участники ЧМ-2026. Впервые на турнире сыграют сразу 48 команд: 16 европейских, девять африканских, восемь азиатских, а к их конфедерации относится и Австралия. Плюс шесть южноамериканских, три североамериканских (если не учитывать хозяев турнира США, Канаду и Мексику) и одна из Океании. И ещё две по итогам межконтинентальных стыков между всеми, кроме европейцев.

Многие, впрочем, решили не откладывать решение вопроса: кто-то уже обеспечил себе путёвку, кто-то — сделает это совсем скоро. Рассказываем о таковых (кроме хозяев, они попали, как обычно, автоматом). И сразу отметим, что в Европе и Северной Америке до развязки квалификации слишком далеко.

Что там в Азии

Сборная Японии — уже на турнире

Японцы квалифицировались первыми. Собственно, чего ещё от них можно было ожидать? Команда не пропускает ни одного ЧМ с 1998-го, четыре раза добиралась до плей-офф и на фоне конкурентов по группе сильно выделяется классным составом. Тут вам и звезда АПЛ из «Брайтона» Каору Митома, и Таке Кубо из «Реала Сосьедад», и Такуми Минамино из «Монако», и Ватару Эндо из «Ливерпуля», и ещё много кто. Сверкнуть способны и не самые звёздные игроки вроде Аясэ Уэды из «Фейеноорда», который наколотил восемь мячей в девяти отборочных встречах.

Финальный третий раунд азиатской квалификации предусматривает три группы по пять команд. На ЧМ напрямую из каждой проходят по две лучшие сборные. Японии в соперники достались Австралия, Саудовская Аравия, Индонезия, Бахрейн и Китай. Чтобы всё решить, хватило шести побед и одной ничьей. Разность мячей 24:2 говорит о многом.

Сборная Ирана — уже на турнире

Вторым на азиатский рейс в сторону Северной Америки запрыгнул Иран. Его состав скажет любителям российского футбола о многом: один из лучших легионеров в истории РПЛ Сердар Азмун (сейчас в дубайском «Шабаб Аль-Ахли») в отборах отметился восемью голами в 13 матчах, не сильно отстал и Мохаммад Мохеби из «Ростова» с шестью голами в девяти встречах. Ещё там есть поколесивший по России Саид Эззатоллахи (экс-«Ростов», «Амкар» и «Анжи», ныне одноклубник Азмуна), Мохаммад Горбани (этой зимой сменил «Оренбург» на «Аль-Вахду» из Абу-Даби) плюс Джавад, как его сокращенно называют в махачкалинском «Динамо». Ну и куда же без лучшего бомбардира иранцев в отборе — Мехди Тареми из «Интера» с девятью голами?

Иран закинули в группу к Узбекистану, ОАЭ, Катару, Кыргызстану и КНДР. Хоп, шесть побед с двумя ничьими — добро пожаловать на чемпионат мира. Четвёртый подряд и седьмой для иранцев в целом. Преодолеть групповой этап ранее не получалось. Возможно, удастся с расширением соревнований?

Сборная Узбекистана — неужели дебют?

Узбекистан воспитал множество сильных игроков и как никогда близок к попаданию на ЧМ. Понятно, что выделяются трое: Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити», Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА (четыре гола в 14 матчах, в том числе Ирану со штрафного) и Эльдор Шомуродов из «Ромы» (3/13). Но и про первого пару лет назад практически никто не знал, почему бы на ЧМ не вырваться из тени кому-либо ещё? Например, Остону Урунову, который показывал уровень в «Уфе», однако не заиграл в «Спартаке» и «Урале». Теперь он в иранском «Персеполисе».

Да, пока ещё, как говорили в школе, поездку в Северную Америку пишем в журнал карандашом. И всё же узбекистанцы набрали 17 очков в восьми турах. ОАЭ за два тура до конца квалификации позади на 4 очка. Впереди очная встреча. Даже если Узбекистан в ней уступит, останутся преимущество и матч с Катаром.

Сборная Южной Кореи — практически на турнире

Ранее мы не упоминали группу южнокорейцев. Просто она уж больно ровная. Их, Иорданию, Ирак и Оман разделяет шесть очков. Позади плетутся Палестина и Кувейт. Южная Корея в такой компании выглядит заметным фаворитом и пусть и со скрипом, но подтверждает высокий класс. Да, расслабилась и допустила три ничьих подряд, тем не менее для путёвки на ЧМ достаточно будет победить иракцев или кувейтцев.

Опыта хватить должно, всё-таки неизменно пробиваются на турнир аж с 1986-го. Да и звёзд не спрячешь: легенда «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил 10 раз в 12 матчах, поддерживают его Ким Мин Джэ из «Баварии», Хван Ин Бём (когда-то был в «Рубине», сейчас в «Фейеноорде»), Ли Кан Ин («ПСЖ») и Хван Хи Чан («Вулверхэмптон»). У двоих последних по четыре гола в отборочном этапе.

Что там в Океании

Сборная Новой Зеландии — уже на турнире

Помните, как Новая Зеландия ни разу не уступила на групповом этапе ЧМ-2010, в том числе Италии, и была близка к плей-офф? Сами новозеландцы точно помнят и стремятся повторить. Расширение турнира привело к прямой путёвке из Океании — таким подарком нельзя не воспользоваться. Футбольные монстры Таити, Вануату, Самоа, Фиджи и Новая Каледония оказались разгромлены с общим счётом 29:1. Какие тут могут быть разговоры?

У новозеландцев есть весомый козырь — четвёртый бомбардир сезона АПЛ (18 голов) из сенсационного «Ноттингем Форест» Крис Вуд. В остальном состав довольно скромный. Отметить можно разве что опорника Марко Стаменича — тоже принадлежит «лесникам», но арендован «Олимпиакосом». Плюс защитника «Эмполи» Либерато Кэкачея. Регби в стране любят явно больше. Вполне возможно, ЧМ-2026 подсветит свежих новозеландских талантов.

Что там в Южной Америке

Сборная Аргентины — уже на турнире

Аргентинцы — солидно выделяющийся на фоне остальных каток. Они квалифицировались на ЧМ ещё до матча с Бразилией благодаря ничьей Боливии с Уругваем. Даже несмотря на это, чемпионы мира и без травмированного Лео Месси разгромили принципиальнейших соперников (4:1). 31 очко за 14 туров — гарантия поездки в Северную Америку. Задела вполне хватит и для первого места в отборе — если только парни Лионеля Скалони совсем не расслабятся и не растранжирят за четыре игры отрыв в восемь очков.

Ранее мы перечисляли у команд главных звёзд. Здесь вполне можно без этого обойтись. Разве что выделим самых результативных героев: Месси оформил 6+3, причём в девяти матчах, у Энцо Фернандеса — 2+3, у Хулиана Альвареса — 3+2, у Лаутаро Мартинеса — 3+1. Трижды забил и 37-летний Николас Отаменди. Прекрасная командная работа.

Сборная Эквадора — практически на турнире

На самом деле, интриги в нынешнем южноамериканском отборе мало. Прямые путёвки получат шесть сборных, седьмая — попадёт в стыки. Сейчас на данной строчке балансирует Венесуэла, только вот отыграть пять очков за четыре тура у Колумбии или шесть у Парагвая, Бразилии или Уругвая — задача крайне непростая. Впрочем, вдруг кто-то из них повалится на финише? Заранее отправлять их в Северную Америку не станем.

У Эквадора ситуация лучше. Восемь очков — гандикап над венесуэльцами очень даже комфортный. ЧМ наверняка украсят Мойсес Кайседо («Челси»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Пьеро Инкапье («Байер»), Первис Эступиньян («Брайтон») и, внимание, 35-летний Эннер Валенсия. Помните такого? В 2010-е нападающий сверкал в АПЛ, а последние годы проводит в бразильском «Интернасьонале». Так вот, он с отрывом главный бомбардир Эквадора в отборе с 5+2 в 12 матчах. Удивляться не стоит, просто эквадорцы предпочитают «сушить»: в среднем в играх с их участием забивается менее 1,3 гола.

Что там в Африке

Ближе всех к турниру — Марокко, на подходе — Египет и ЮАР

В африканском отборе всё запутанно. Утверждать прямо сейчас, попадут ли на ЧМ лидеры групп даже с их нынешним отрывом, нельзя. Доминатор, как Аргентина или Япония, там только один. Команды разделены на девять групп, и лишь победители получат прямые путёвки. Ещё четыре лучшие сборные со вторых мест попадут в стыки.

ЮАР везёт пять очков Руанде и Бенину, шесть — Нигерии. Да, сильно, и всё же впереди ещё четыре тура. Египет делает всё, чтобы не пролететь мимо второго подряд чемпионата мира, и обходит Буркина-Фасо на те же пять очков. И у них также далее личная встреча плюс ещё три тура. Ситуация совсем не та, что у Эквадора или Узбекистана.

Больше всего веры в Марокко. У действующего полуфиналиста ЧМ есть суровый отрыв от Нигера и Танзании — девять очков. Но команда Ашрафа Хакими и Браима Диаса провела на матч больше. Конкуренты же преодолели только половину дистанции.