В «Акроне» назвали имя нового генерального директора

Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов рассказал, кто станет новым генеральным директором клуба после ухода Алексея Власова в конце сезона.

«Летом генеральным директором станет Константин Клюшев, занимающий на данный момент должность исполнительного директора», — приводит слова Морозова официальный сайт «Акрона».

Сегодня, 27 марта, стало известно, что 42-летний Алексей Власов покинет «Акрон» после четырёх лет во главе клуба из-за желания посвятить больше времени семье.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 25 очков после 21 матча.