Антон Миранчук оценил уровень сборной России по футболу

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук ответил на вопрос, какой сейчас уровень у сборной России по футболу.

© Чемпионат.com

«Ох, сказать пока сложно… Но для этого РФС и старается подбирать такие товарищеские игры (с Гренадой и Замбией. — Прим. «Чемпионата»), чтобы мы плюс-минус были конкурентоспособны, видели свой уровень. Чтобы сборная не жила вслепую, не понимая, насколько её уровень сопоставим с теми или иными командами. Всё это для того и делается, чтобы мы были готовы решать задачи на международной арене, когда нас туда вернут», — приводит слова Миранчука «Известия».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовских играх команда Валерия Карпина встречалась с национальными командами Гренады и Замбии. Обе игры завершились с разгромом — 5:0.