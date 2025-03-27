Экс-главе RFEF грозит более 15 лет тюрьмы по делу о коррупции

Экс-главе Королевской испанской футбольной федерации грозит более 15 лет тюрьмы.

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Бывший футболист «Атлетика» и сборной Испании руководил RFEF с 1988 по 2017 годы.

В 2017-м было открыто дело против Вильяра и его сына Горки по обвинению в коррупции. Речь шла о заключении контрактов в период с 2007-го по 2017 год, которые предположительно нанесли Королевской испанской футбольной федерации ущерб в размере 4,5 млн евро. Считается, что сын Вильяра мог получить выгоду от организации ряда матчей сборной Испании.

Сейчас прокуратура требует приговорить 75-летнего менеджера к 15,5 года тюрьмы, а его сына – к семи годам.

Кроме того, обвинение требует выплаты штрафа примерно в один миллион евро за преступления, связанные с нелояльным управлением, коррупцией в бизнесе, хищением средств и фальсификацией документов во время пребывания Вильяра-старшего на посту главы RFEF.

Обвинения также предъявлены еще шести фигурантам дела, помимо отца и сына Вильяров.