Защитник «Зенита» назвал 3 лучших игроков в истории российского футбола

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Горшков поделился мнением о лучших игроках в истории российского футбола.

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«Кто для меня лучший футболист в российской истории? Аршавин. А если называть тройку, то добавлю Денисова и Дзюбу», — приводит слова Горшкова «Евро-Футбол».

Андрей Аршавин провел за сборную России 75 матчей, на счету Игоря Денисова 54 игры, Артем Дзюба принял участие в 56 встречах.

В нынешнем сезоне 26-летний Горшков провел 17 матчей и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 млн евро.