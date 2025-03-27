Карпин рассказал, как тренер «Реал Сосьедад» «снял» ему девушку

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вспомнил, как его бывший тренер в испанском «Реал Сосьедад» Джон Тошак предложил ему выпить алкоголь и провести время с незнакомой девушкой.

© Матч ТВ

В четверг в Москве проходит мероприятие делового клуба РФС «1912». Карпин играл в «Реал Сосьедад» в 1994–1996 и 2002–2006 годах. Испанский клуб стал для Карпина первым зарубежным после перехода из «Спартака».