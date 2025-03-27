Карпин рассказал, как тренер «Реал Сосьедад» «снял» ему девушку и пил с ним алкоголь
Главный тренер сборной России Валерий Карпин вспомнил, как его бывший тренер в испанском «Реал Сосьедад» Джон Тошак предложил ему выпить алкоголь и провести время с незнакомой девушкой.
В четверг в Москве проходит мероприятие делового клуба РФС «1912». Карпин играл в «Реал Сосьедад» в 1994–1996 и 2002–2006 годах. Испанский клуб стал для Карпина первым зарубежным после перехода из «Спартака».
— В 1994 году приезжаю в Испанию в «Реал Сосьедад», тренер Тошак. Мы поехали в Португалию на турнир, а я приехал после Олега Ивановича Романцева, где в «Спартаке» лучше лишний раз на него не смотреть. Мы все (матчи) проиграли, а нам дали три дня выходных. Для меня это странно, я провел в команде только 10 дней. Приезжает в отель Александр Мостовой, пошли поужинали, потом заходим в бар что‑нибудь выпить. Там стоят Тошак и два его помощника с молодыми девчонками. Тренер говорит: «Что будешь пить?» Отвечаю, что колу. Он говорит, что можно что‑то с алкоголем. Взял мне ликер, мы чокнулись с ним и Мостовым. Выпили, через 5 минут он понял, что пришли футболисты, уходит и показывает на девчонку: для тебя типа. Шок для советского футболиста! Тогда на учителя в школе было страшно посмотреть, поднять глаза — уважение было такое. А тут тебе наливают, девчонок советуют. Эта грань «ты» или «вы» вообще ничего не играет. Можно на «вы», но потом за спиной так ножи втыкать, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».