Стали известны комментаторские назначения на матчи 22‑го тура РПЛ
Стали известны имена комментаторов, которые будут работать на матчах 22‑го тура чемпионата России.
Игру между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином» прокомментируют Михаил Крестинин и Павел Богданов. Встреча пройдет в воскресенье в Санкт‑Петербурге и начнется в 19:30.
Остальные комментаторские назначения 22‑го тура РПЛ:
28 марта
«Крылья Советов» — «Локомотив» — Роман Трушечкин, Петр Коптев;
29 марта
«Динамо» (Москва) — «Оренбург» — Константин Генич, Александр Пойда;
«Химки» — «Пари НН» — Михаил Моссаковский, Дмитрий Жичкин;
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала) — Георгий Черданцев, Тимур Журавель;
30 марта
«Краснодар» — «Факел» — Роман Нагучев;
«Ахмат» — «Спартак» — Дмитрий Шнякин;
31 марта
«Акрон» — «Ростов» — Александр Аксенов, Петр Коптев.
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