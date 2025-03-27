Стали известны комментаторские назначения на матчи 22‑го тура РПЛ

Матч ТВ

Стали известны имена комментаторов, которые будут работать на матчах 22‑го тура чемпионата России.

Стали известны комментаторские назначения на матчи 22‑го тура РПЛ
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Игру между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином» прокомментируют Михаил Крестинин и Павел Богданов. Встреча пройдет в воскресенье в Санкт‑Петербурге и начнется в 19:30.

Остальные комментаторские назначения 22‑го тура РПЛ:

28 марта

«Крылья Советов» — «Локомотив» — Роман Трушечкин, Петр Коптев;

29 марта

«Динамо» (Москва) — «Оренбург» — Константин Генич, Александр Пойда;

«Химки» — «Пари НН» — Михаил Моссаковский, Дмитрий Жичкин;

ЦСКА — «Динамо» (Махачкала) — Георгий Черданцев, Тимур Журавель;

30 марта

«Краснодар» — «Факел» — Роман Нагучев;

«Ахмат» — «Спартак» — Дмитрий Шнякин;

31 марта

«Акрон» — «Ростов» — Александр Аксенов, Петр Коптев.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол
Тимур Журавель
Роман Нагучев
Михаил Моссаковский
Дмитрий Шнякин
Георгий Черданцев
Александр Аксенов
Константин Генич
Крылья Советов
Локомотив
ЦСКА
Динамо
Акрон
Зенит
Спартак