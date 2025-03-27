Стали известны комментаторские назначения на матчи 22‑го тура РПЛ

Стали известны имена комментаторов, которые будут работать на матчах 22‑го тура чемпионата России.

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Игру между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином» прокомментируют Михаил Крестинин и Павел Богданов. Встреча пройдет в воскресенье в Санкт‑Петербурге и начнется в 19:30.

Остальные комментаторские назначения 22‑го тура РПЛ:

28 марта

«Крылья Советов» — «Локомотив» — Роман Трушечкин, Петр Коптев;

29 марта

«Динамо» (Москва) — «Оренбург» — Константин Генич, Александр Пойда;

«Химки» — «Пари НН» — Михаил Моссаковский, Дмитрий Жичкин;

ЦСКА — «Динамо» (Махачкала) — Георгий Черданцев, Тимур Журавель;

30 марта

«Краснодар» — «Факел» — Роман Нагучев;

«Ахмат» — «Спартак» — Дмитрий Шнякин;

31 марта

«Акрон» — «Ростов» — Александр Аксенов, Петр Коптев.

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