Гунько дал совет Семаку, как вести себя с Глушенковым в «Зените»

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ возможный конфликт между полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым и наставником сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

26 марта, инсайдер Иван Карпов подтвердил, что у Глушенкова возникли разногласия с Семаком по тренировочному процессу петербургской команды. Позже в «Зените» опровергли данную информацию.

– Вы верите в то, что конфликт между Глушенковым и Семаком мог произойти?

– Мне верится с трудом, честно могу это сказать.

– Даже несмотря на то, что у Глушенкова всегда была репутация футболиста с характером?

– Все футболисты с характером. Тем более те, которые обладают талантом. С ними всегда непросто работать. Но есть какие-то рамки. Как по мне, то, что написали, переходит всякие границы. Поэтому мне в это мало верится.

– Если все-таки конфликт был, то может ли он привести к уходу Глушенкова из «Зенита»?

– Я думаю, что если эти слухи имеют под собой какую-то почву: было частично так или ровно так, как написали СМИ, то мы это узнаем по реакции, которая будет в заключительных играх чемпионата России. Развязку всего этого мы увидим довольно-таки скоро.

– У Глушенкова хет-трик в последнем матче сборной России, а в весенней части РПЛ он не отметился результативными действиями. Можно ли сказать, что хавбеку комфортнее играть не в «Зените»?

– На месте Семака, встретив Глушенкова, я бы сказал: «Я буду тебе перед каждой игрой отправлять подобные фейк-ньюс, чтобы ты в каждом матче забивал по три мяча».