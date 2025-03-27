Тошич готов обсудить приглашение в штаб Николича в ЦСКА

Экс‑полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что готов рассмотреть возможность войти в штаб главного тренера армейцев Марко Николича, если получит соответствующее предложение.

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Ранее в нынешнем году серб заявил, что приступил к обучению на тренера.

— Реально ли приглашение в штаб Николича?

— У Николича свой штаб, который работает с ним очень долго. Много говорил с Марко, очень ценю его и уважаю. Это вопрос следующего года, когда я получу лицензию и смогу работать ассистентом. Если такой разговор зайдет, конечно, можно обсудить, — цитирует Тошича «Чемпионат».

С 2010 по 2017 год Тошич играл за ЦСКА, в составе которого стал трехкратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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