Александр Кержаков назвал лучшего футболиста России в 2025 году

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков назвал вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева лучшим российским футболистом в начале 2025 года.

«Лучшего российского футболиста на отрезке 2025 года сложно назвать. Думаю, что Станислав Агкацев. У него на данный момент лучшие показатели в команде, которая лидирует в чемпионате», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Станислав Агкацев — воспитанник системы футбольного клуба «Краснодар». За первую команду вратарь начал играть в 2022 году, в этом сезоне он провёл 25 матчей за «быков» во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и в 14 встречах отыграл «на ноль».