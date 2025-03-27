Юран прокомментировал информацию об интересе "Сокола"
Экс-наставник "Пари НН" Сергей Юран отреагировал на слухи об интересе к нему саратовского "Сокола".
"Мне ничего об этом неизвестно. Из "Сокола" со мной никто не связывался", - приводит слова Юрана "Чемпионат".
Ранее Сергей Юран сотрудничал с такими командами, как "Сибирь", калининградская "Балтика", ярославский "Шинник", "СКА-Хабаровск" и подмосковные "Химки". Последним клубом специалиста был "Пари Нижний Новгород", который он покинул в апреле прошлого года.
"Сокол" по итогам 25 туров набрал 21 очко и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, в зоне вылета из Первой лиги.