Юран прокомментировал информацию об интересе "Сокола"

Экс-наставник "Пари НН" Сергей Юран отреагировал на слухи об интересе к нему саратовского "Сокола".

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"Мне ничего об этом неизвестно. Из "Сокола" со мной никто не связывался", - приводит слова Юрана "Чемпионат".

Ранее Сергей Юран сотрудничал с такими командами, как "Сибирь", калининградская "Балтика", ярославский "Шинник", "СКА-Хабаровск" и подмосковные "Химки". Последним клубом специалиста был "Пари Нижний Новгород", который он покинул в апреле прошлого года.

"Сокол" по итогам 25 туров набрал 21 очко и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, в зоне вылета из Первой лиги.