Тудор представлен как тренер «Ювентуса»: «Великий клуб, каждый хотел бы быть здесь. Я никогда не искал оправданий, а только вызовы»
Игор Тудор провел первую пресс-конференцию как главный тренер «Ювентуса».
Ранее туринский клуб объявил о назначении хорватского специалиста на пост главного тренера вместо Тиаго Мотты.
«Сначала я хотел бы поблагодарить директора [Кристиано Джунтоли] и весь клуб за эту возможность, за шанс тренировать этот великий клуб. Сделаю все возможное, я не хочу никого разочаровывать, хочу сделать правильную работу. Эмоции у меня, конечно, присутствуют, потому что «Ювентус» – это клуб, в который каждый хотел бы перейти и тренировать. У меня есть желание работать, добиваться успеха, достичь цели, которую мы все знаем. Я верю в эту команду, потому что в ней сильные футболисты, и мы знаем, какой сейчас момент, и времени на работу мало. В своей жизни я никогда не искал оправданий, я искал вызовы. Я жду, что игроки тоже возьмут на себя ответственность. Давайте начнем вот так», – сказал Тудор.