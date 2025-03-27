В Москве представили первые российские бутсы для футболистов

Презентация профессиональных бутс, полностью разработанных в России, состоялась в Москве. В мероприятии принял участие футболист сборной России Иван Обляков, передает корреспондент ТАСС.

Бутсы Jogel Evofly представлены в трех видах для различного уровня подготовки футболистов. Их дизайн вдохновлен гоночными автомобилями, ключевая расцветка - белый с вставками из ярко-красного и голубого цветов.

"Мы гордимся тем, что первые профессиональные бутсы, разработанные в России, созданы именно нашими инженерами и теперь доступны для футболистов любого уровня", - сказал основатель фирмы-производителя Артур Мовсесян, отметив, что идею разработки бутс в октябре 2023 года озвучили игроки сборной России.

"Главное для любого футболиста - ощущение комфорта, чтобы бутса была продолжением ноги, прилегала к ней, но не сдавливала, - сказал Обляков. - Все соответствует максимально профессиональному уровню, я готов в них играть".

Профессиональные бутсы отличаются от любительских материалом и весом - они более прочные и легкие.