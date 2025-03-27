Фанаты «Челси» попросили АПЛ провести проверку в отношении совладельца клуба

Фанаты «Челси» попросили АПЛ провести проверку в отношении Боули. Совладелец клуба инвестирует в сайт, на котором билеты перепродаются с большой наценкой
Болельщики «Челси» попросили АПЛ провести расследование в отношении Тодда Боули.
Совладелец лондонского клуба является директором и инвестором американского веб-сайта Vivid Seats, который позволяет пользователям, находящимся за пределами Великобритании, покупать и продавать билеты на концерты и спортивные мероприятия, часто по завышенным ценам.
Премьер-лига внесла Vivid Seats в список «несанкционированных сайтов по продаже билетов» и призвала болельщиков «проявлять крайнюю осторожность» при работе с этой платформой.
Фанатское объединение обратилось к генеральному директору Премьер-лиги Ричарду Мастерсу. Они отметили, что на Vivid Seats билеты на матч с «Ливерпулем» продаются за 20 000 фунтов.
«Связь мистера Боули, директора и совладельца «Челси», с Vivid Seats абсолютно неуместна и существенно подрывает усилия ФК «Челси», Премьер-лиги и столичной полиции по борьбе с перекупкой билетов. CST напрямую связался с мистером Боули, и ему было предложено множество возможностей как публично, так и в частном порядке обсудить опасения болельщиков. Однако ни мистер Боули, ни его представители не отреагировали на эти просьбы, и тысячи билетов остаются в продаже на веб-сайте Vivid Seats. CST твердо убежден, что для Премьер-лиги настало время действовать и провести расследование. Мы хотели бы, чтобы Премьер-лига действовала оперативно и добилась того, чтобы крупный акционер клуба Премьер-лиги прекратил содействовать продаже билетов по цене, значительно превышающей номинальную стоимость», – говорится в открытом письме.