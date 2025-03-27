Фанаты «Челси» попросили АПЛ провести проверку в отношении совладельца клуба

Болельщики «Челси» попросили АПЛ провести расследование в отношении Тодда Боули.

Совладелец лондонского клуба является директором и инвестором американского веб-сайта Vivid Seats, который позволяет пользователям, находящимся за пределами Великобритании, покупать и продавать билеты на концерты и спортивные мероприятия, часто по завышенным ценам.

Премьер-лига внесла Vivid Seats в список «несанкционированных сайтов по продаже билетов» и призвала болельщиков «проявлять крайнюю осторожность» при работе с этой платформой.

Фанатское объединение обратилось к генеральному директору Премьер-лиги Ричарду Мастерсу. Они отметили, что на Vivid Seats билеты на матч с «Ливерпулем» продаются за 20 000 фунтов.