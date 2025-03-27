«Реал» может не продлить контракт с Васкесом

«Реал» может не продлить контракт с Лукасом Васкесом.

Как сообщает Relevo, в клубе есть серьезные сомнения по поводу возможного продления соглашения с 33-летним испанцем, которое рассчитано до лета 2025 года.

«Мадрид» готовится подписать Трента Александер-Арнолда из «Ливерпуля» на правах свободного агента. Летом также восстановится от тяжелой травмы колена Даниэль Карвахаль. Таким образом, на позиции правого защитника Васкес будет лишь третьим выбором.

Отмечается важная, одна из ключевых, роль Васкеса в раздевалке «Реала». Однако продление контракта, согласно правилу Флорентино Переса – не более года для игроков старше 30 лет, под вопросом. Источники в клубе утверждают, что Васкесу трудно будет получить новое соглашение. Вопрос будет решаться в мае.

Напомним, что Васкес стал игроком основного состава «сливочных» в сезоне-2014/15. Он выиграл с клубом 21 трофей, в том числе 4 чемпионских титула в Ла Лиге и 5 в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Лукас провел 23 матча в чемпионате Испании, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.