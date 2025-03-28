Футболист «Зенита» Глушенков: «Рубин» обыграл «Спартак», они на ходу, выглядят неплохо»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков перед матчем чемпионата России против «Рубина» заявил, что казанская команда сейчас на подъеме, а также отметил, что петербургскому клубу предстоит вскрывать оборону соперника. В воскресенье «Зенит» в домашнем матче 22‑м туре МИР РПЛ сыграет с «Рубином». — Как себя чувствуете? В прошлых матчах ждали от вас голов. — Физическая форма у меня нормальная. Голы придут. — Что скажете о «Рубине»? — Команда на ходу, потому что обыграли «Спартак» (2:1 в 20‑м туре РПЛ — прим «Матч ТВ»). В принципе, они выглядят неплохо. Они играют низким блоком, мы вынуждены будем вскрывать их (оборону). — Хет‑трик в матче за сборную дал заряд бодрости? — Дал, конечно. Уже дальше увидим, — приводит слова Глушенкова корреспондент «Матч ТВ». Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин» смотрите 30 марта с 19:15 (мск) на канале «Матч ТВ», с 19:00 на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.