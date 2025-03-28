Аршавин назвал событие, которое определит чемпиона Испании

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал чемпионскую гонку в испанской Ла Лиге после домашней победы «Барселоны» над «Осасуной» со счётом 3:0 в матче 27-го тура.

© Чемпионат.com

«Футболисты «Барселоны» сейчас настолько хорошо играют и находятся в таком отличном тонусе, что перегруженный календарь не мешает им выигрывать. Плюс надо учесть молодость их состава. Когда игра идёт, то, может быть, лучше вообще не тренироваться, а только играть. «Барселона» в отличной форме и легко победила «Осасуну». Чемпиона определит матч против «Реала». Если «Барселона» его выиграет, то точно станет чемпионом. Если победит «Реал», тогда у мадридского клуба будут шансы», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Барселона» возглавляет чемпионскую гонку в Ла Лиге, набрав 63 очка в 28 матчах, в активе занимающего вторую строчку таблицы мадридского «Реала» 60 очков в 28 матчах. 11 мая соперники сыграют в Барселоне в матче 35-го тура чемпионата Испании.