Стало известно, в каком клубе предлагали тренерскую работу Мостовому

Президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычёв признался, что предлагал тренерскую работу Александру Мостовому. Однако известный российский экс-футболист отметил, что не рассматривает предложения из Второй лиги. Главный ориентир Мостового — Российская Премьер-Лига.

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«Думаю ли предложить Мостовому поработать в Омске? Вы же знаете всю канву. Он уже давно сказал, что не рассматривает предложения от клубов из Второй лиги. Я ему говорил, естественно. Я издалека, чтобы не задеть его чувств. Говорю: «Владимирович, может, посмотрим?» Но он: «Не-не-не». Вы слышали – только Премьер-Лига, – приводит слова Сычёва «Советский спорт».

Напомним, недавно Мостовой получил тренерскую лицензию от УЕФА. Ранее он проходил стажировку в московском «Динамо».