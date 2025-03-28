Чанов назвал российских вратарей, способных заиграть в Европе

Российские вратари Александр Максименко, Евгений Латышонок и Станислав Агкацев способны заиграть в Европе, заявил «Матч ТВ» бывший тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов.

© ФК «Краснодар»

Вратарь «Спартака» Максименко в 22 матчах текущего сезона 12 раз отыграл «на ноль», выступающий за «Краснодар» Агкацев в 25 матчах 14 раз сохранил ворота в неприкосновенности, голкипера «Зенита» Латышонок сыграл 19 матчей и не пропустил в 12 из них.

— Для вас первый вратарь сборной на сегодняшний день — Матвей Сафонов?

— Виталий Кафанов все правильно сказал: сейчас первый номер Сафонов. Мы, может, и не всегда его видим в сборной, но я считаю, что это тоже правильно. Сейчас для него главное — борьба за основное место в клубе. Если бы матчи были официальные, то Сафонов был бы вызван.

— Следите за его успехами в «ПСЖ»?

— Конечно. Он молодец, у него большая конкуренция. Обычно в команде всегда есть взрослый вратарь и один голкипер помоложе, и они друг друга дополняют, а в «ПСЖ» вратари одного возраста. Они достойны друг друга. Мастерство в таких случаях никуда не пропадает.

— Матвей может стать первым номером в Париже?

— Да, думаю, что он может.

Сейчас еще Максименко второй год подряд показывает достойную игру, он один из кандидатов на отъезд в Европу. Еще мне нравится Латышонок.

— Кто еще из наших вратарей смог бы играть в Европе?

— Агкацев. Сейчас группа примерно из пяти вратарей, которые могут в любой момент стрельнуть и оказаться на первой роли. Агкацев немножко волновался, когда начинал, не было уверенности. Сейчас с каждой игрой прибавляет. Видно, что это достойный вратарь для «Краснодара» и сборной России, — сказал Чанов «Матч ТВ».

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