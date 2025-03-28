Дзюба заявил, что не пожмет руку Семаку и Галактионову

Артем Дзюба заявил, что не пожмет руку Сергею Семаку и Михаилу Галактионову.

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Под руководством тренеров форвард работал в «Зените» и «Локомотиве» соответственно.

– На этой позитивной ноте [после рекорда по голам за сборную] начнешь жать руки Галактионову и Семаку?

– Я уже давным-давно не держу на них зла. Невозможно жить счастливо, если в твоем сердце сидит ненависть и злоба. Ни к одному, ни к другому не осталось никаких обид. Честно.

– Ну, а руку-то пожмешь?

– Сам инициировать это вряд ли буду, да и они, уверен, тоже. А смысл? Они мне не пожали руку, когда я уходил.

У них не хватило времени и смелости, чтобы подойти и сказать: «Артем, спасибо за проделанную работу». Я заслужил от них таких слов, потому что и в «Зените», и в «Локомотиве» я проделал отличную работу.

В трудную минуту я всегда приходил на помощь Галактионову и Семаку – играл с температурой, с травмами. Я никогда не предавал этих людей, никогда не шел против них! А они мне даже руки на прощанье не подали. Но это уже пройденный этап.

– То есть если Семак или Галактионов сами протянут тебе руку – ты не отреагируешь?

– А ты думаешь, они протянут?

– Да. Почему нет?

– Это не нужно ни им, ни мне. Если только это не случится на каком-то мероприятии, где будет тысяча человек – чтобы показаться хорошими, – сказал форвард «Акрона».