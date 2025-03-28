Семак высказался о решении ЭСК РФС после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о решении экспертно-судейской комиссии при президенте РФС после матча со «Спартаком». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу москвичей. ЭСК признала, что в эпизоде с победным голом красно-белых не было офсайда.

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