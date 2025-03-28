Защитник Волков начал работать в общей группе «Зенита» с ограничениями

Защитник Сергей Волков начал работать в общей группе «Зенита» с ограничениями, передает корреспондент «Матч ТВ» с тренировки петербургской команды в Удельном парке.

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В сентябре 2024 года Волков получил разрыв передней крестообразной связки колена, а затем перенес операцию. В январе 22‑летний защитник сказал «Матч ТВ», что может вернуться на поле в марте.

Волков в текущем сезоне провел за «сине‑бело‑голубых» шесть матчей.

«Зенит» в воскресенье примет казанский «Рубин» в матче 22‑го тура РПЛ.

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