Матвей Сафонов заявил, что надеется сыграть за «ПСЖ» в матче 1/2 финала Кубка Франции

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выразил надежду, что ему удастся сыграть за парижан в полуфинальном матче Кубка Франции с «Дюнкерком». Игра состоится во вторник, 1 апреля. 29 марта «ПСЖ» проведёт игру чемпионата Франции с «Сент-Этьеном».

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«Все собрались после игр сборных. Так что вчера началась полноценная подготовка к матчу с «Сент-Этьеном».

А уже во вторник будет матч на Кубок. Так что в теории могу получить игровую практику. Готовлюсь к каждому матчу, но тут прям сильно готовлюсь», — написал Сафонов в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 22 млн. Ранее Матвей Сафонов выступал за футбольный клуб «Краснодар».