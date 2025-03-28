В самом молодом клубе РПЛ большие изменения. Будущему боссу «Акрона» всего 33

Знакомимся с Константином Клюшевым: он прививал культуру нового матчдэя в «Локо» и работал в хоккейных «Динамо» и «Авангарде».

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В «Акроне» анонсированы большие перемены. Но не структурные, речь только о кадрах: вчера дебютант лиги сообщил, что Алексей Власов, занимающий пост генерального директора с 2021 года, покинет свою должность в конце сезона. Его место займёт 33-летний Константин Клюшев, который на данный момент работает исполнительным директором клуба.

Для многих это стало сюрпризом: «Акрон» спокойно и поэтапно развивался под управлением Власова, которому доверял учредитель клуба Павел Морозов. В конце прошлого года Алексей давал интервью «Чемпионату», где обрисовывал планы клуба на ближайшую перспективу. Тогда гендиректор не производил впечатление человека, который собирается уходить.

Однако сейчас известно точно — Власов покинет «Акрон» ближайшим летом. А ниже – подробности этой истории.

Власов действительно ушёл по семейным обстоятельствам. Выбор Клюшева – продолжение стратегии последовательности

В своём заявлении, которое опубликовано на официальных ресурсах «Акрона», гендиректор сообщил, что покидает должность из-за желания быть ближе к семье. Логично, что у некоторых это сразу могло вызвать скепсис. Потому что в российском футболе не редкость, когда обычная причина далека от реальности.

«Хочу выразить благодарность Павлу Анатольевичу Морозову, всем сотрудникам клуба, академии и холдинга, тренерам и игрокам, которые помогали добиваться поставленных целей во время моего пребывания в Тольятти. Я невероятно горжусь проделанной нами работой. Это был счастливый этап, но сейчас я хочу быть ближе к семье – именно это и стало причиной моего решения, опять же, спасибо Павлу Анатольевичу, что понял меня. Также благодарю болельщиков, которые всегда были с командой и давали импульс для достижений. «Акрон» есть и всегда будет в моём сердце, я буду продолжать внимательно следить за его прогрессом».

Два источника «Чемпионата», близких к клубу, подтвердили, что единственная причина ухода Власова названа им самим.

«У Алексея две дочки и жена, которые совместным решением семьи остались жить в Москве. Видятся они в среднем пару раз в месяц. Этого мало, что и стало причиной решения Алексея», – сказал один из источников.

Другой заявил, что Власов принял решение достаточно давно и заранее утвердил план действий с Павлом Морозовым.

«Алексей обсудил с владельцем «Акрона» пошаговый план с изменением структуры, в которой появилась должность исполнительного директора примерно за год до ухода. Так у руководства было время, чтобы посмотреть на навыки сотрудника в работе и качественно передать дела».

В январе 2025 года Морозов и Власов поделились информацией об уходе Алексея с Клюшевым и предложили ему с 1 августа занять должность генерального директора. В клубе есть проекты, которые уже в работе, и их доводят до логического конца текущей командой при непосредственном участии Клюшева и Власова. Руководители также донесли до сотрудников, какие операционные вопросы в зоне ответственности Алексея, какие – Константина. Принятие всех финальных решений в этом сезоне – за Алексеем. Планирование будущего сезона – за Константином. В «Акроне» уже готовят ряд инициатив в соответствии с общей стратегией клуба, которые хотят реализовать в дальнейшем.

По информации «Чемпионата», клуб решил объявить о будущей смене менеджмента уже сейчас, потому что об этом узнавало всё больше людей, но при этом не хотелось, чтобы болельщикам сообщили об изменениях инсайдеры. Также озвученные перестановки упрощают коммуникацию внутри клуба при планировании нового сезона. Поэтому после матча с ЦСКА Власов поговорил с главным тренером и капитаном, немного позже объявил команде и офису, а после – общественности.

«В этом плане «Акрон» старается действовать последовательно: клубу не было смысла искать человека со стороны, нужен был кандидат, который уже погружен во все процессы и продолжит курс, на который встала команда Власова. Морозов рассчитывает, что при Клюшеве клуб продолжит двигаться согласно стратегии, в том числе в медиапространстве», – заявил ещё один собеседник «Чемпионата».

Кто такой Клюшев? Организовывал концерты, изменил матчдэй «Локо» и курировал коммерцию и работу цифровых продуктов в «Авангарде»

У Константин удивительная биография, уже достойная байопика. Ведь к 33 годам он успел поработать в совершенно разных отраслях. Начинал в 18 лет с организации концертов – искал площадки, приглашал артистов и проводил мероприятие. Первая группа, выступившая с его помощью, стала «Ногу Свело!». Так продолжалось несколько лет. Со временем Константин стал совладельцем концертной площадки, директором разных артистов и привозил в Россию исполнителей со всего мира. Но в 2014-м, после резкого скачка курса и прочих не самых позитивных для рынка факторов, он отошёл от дел – и переключился на спортивную отрасль.

Сначала была попытка участия в запуске хоккейного клуба в Таллине, который по задумке мог стать участником КХЛ, а дальше – инвайт от «Локомотива». Клуб пригласил Клюшева заниматься организацией матчдэя. По сути, он стал архитектором того, что мы видим сейчас у разных клубов РПЛ – концерты, зоны активности на стадионе и около него – в тот период «Локо» действительно устроил прорыв. И это во многом заслуга Клюшева.

Он покинул «Локомотив» в 2020-м спустя два с половиной года работы. А вскоре получил приглашение от хоккейного «Динамо», где за год в должности директора по маркетингу и коммерции немалого удалось достичь: обновить форму и мерч, поменять билетную систему и даже запустить сериал. Клуб стал технологичнее и привлекательнее для спонсоров.

После «Динамо» в карьере менеджера был «Авангард», где он стал директором по коммерции и цифровому продукту. Зона ответственности увеличилось, а всё это совпало с открытием новой арены команды в Омске. И так как цикл изначально был рассчитан на недолгий срок, то проект завершился в 2023 году.

А уже летом 2024-го – приглашение в «Акрон» на должность исполнительного директора. С осени Клюшев вступил в должность и занимался операционной деятельностью офиса. Теперь же зона ответственности куда выше – ему придётся управлять целым клубом, которому ещё предстоит укрепить своё позиционирование в российском футболе.

Доверие действительно оказано большое. «Акрон» же в очередной раз подтвердил свой слоган: «Молодой и Звонкий», пойдя по не самому привычному для российского футбола пути развития.