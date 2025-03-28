«Ливерпуль» готов продлить контракт с Салахом на фоне ухода Трента

Английский «Ливерпуль» начал переговоры с нападающим команды Мохамедом Салахом о новом контракте на фоне слухов об уходе защитника Трента Александер-Арнольда, сообщает египетское издание Masrawy. Ранее появилась информация, что Трент договорился с «Реалом» о переходе на правах свободного агента.

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По информации источника, руководство «Ливерпуля» предложило Салаху выгодный контракт, переговоры проходят в позитивном ключе. Действующее соглашение египетского форварда с «красными» истекает в конце июня 2025 года.

В текущем сезоне Мохамед принял участие в 43 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 22 результативными передачами.