Тренер «Реала» предстанет перед судом на следующей неделе

Главный тренер испанского футбольного клуба "Реал" итальянец Карло Анчелотти 2 апреля предстанет перед мадридским судом по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает портал Relevo.

Сообщается, что Анчелотти в 2014 и 2015 годах выплачивал налог лишь со своей зарплаты в "Реале", но не с дополнительных источников дохода. Общая сумма задолженности составила €1,062 млн. Прокуратура требует для Анчелотти наказание в виде тюремного заключения на четыре года и девять месяцев.

Анчелотти 65 лет, он руководит "Реалом" с 2021 года, ранее он был главным тренером команды с 2013 по 2015 год. Под его руководством "Реал" по два раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, трижды команда становилась победителем Лиги чемпионов.