Вратарь «Краснодара»: в каждой команде есть три-четыре инопланетянина

Агкацев: у полевых больше заскоков, чем у вратарей. В каждой команде по три инопланетянина
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о суевериях футболистов. По его словам, у полевых игроков подобных «заскоков» больше, чем у вратарей.
— Ты сам суеверный?
— Больше нет, чем да.
— Ты говорил, что хотел бы посмотреть в глаза человеку, кто придумал, что вратари не от этого мира.
— Да. Вратари — такие же люди. У полевых даже побольше заскоков. Любую команду возьми – в каждой есть три-четыре инопланетянина, — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.