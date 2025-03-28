Кержаков спрогнозировал исход матча «Зенит» — «Рубин»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о предстоящей игре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между санкт-петербургской командой и казанским «Рубином». Матч состоится в рамках 22-го тура РПЛ 30 марта.

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