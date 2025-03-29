«Динамо» Москва разгромило «Оренбург» в матче 22-го тура РПЛ

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московское «Динамо» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Динамо» разгромило «Оренбург» со счётом 5:1.

© Чемпионат.com

На 38-й минуте полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль открыл счёт. На 41-й минуте Карраскаль оформил дубль во встрече, получив голевую передачу от нападающего Ярослава Гладышева. На 60-й минуте хавбек Бителло довёл счёт до разгромного. На 67-й минуте отличился полузащитник Луис Чавес. На 77-й минуте форвард Саид Сахархизан отыграл один мяч «Оренбурга». Окончательный результат в игре на 90+1-й минуте установил хавбек Виктор Окишор — 5:1.

После 22 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.