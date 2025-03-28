Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что рейтинг российских судей станет публичным с сезона-2025/2026.

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«С сезона-2025/2026 рейтинг судей будет виден для всех. Он становится публичным. Как часто он будет публиковаться, решит РФС», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43). Действующими чемпионами России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.