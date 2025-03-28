РПЛ и РФС готовят совместную стратегию развития системы VAR

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что лига совместно с РФС готовит стратегию развития системы VAR.

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«Готовим совместную стратегию развития системы VAR. Не говорим, что судейство будет на высочайшем уровне, всё решают судьи на поле, но теперь есть диалог. Раньше это была дверь за семью замками», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43). Действующими чемпионами России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.