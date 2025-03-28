Мостовой считает Николича нефутбольным человеком

Александр Мостовой считает Марко Николича нефутбольным человеком.

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«Сейчас так быстро все в командах меняется, что нет смысла делать акцент на то, что получается, а что нет. Играют, работают, деньги получают – все. Мы думали, что ЦСКА будет где-то в пятерке, они примерно там и находятся. Что было раньше, что сейчас – все одинаково. Чемпионом же ЦСКА не станет. С Федотовым же было все то же самое. Все нормально. Если судить по карьере, то Николич – нефутбольный человек, он же нигде не играл. Что значит закончил карьеру в 20 лет, если люди в этом возрасте только начинают. У нас таких много, которые рассказывали, что когда-то в футбол играли. У нас таких полстраны! Меня в футболе уже ничего не удивляет, в том числе, что Николич потренировал у нас уже два клуба. Тем более в нашем футболе ничего не удивляет», – заявил бывший полузащитник сборной России.

Марко Николич начал заниматься футболом в молодежной команде «Рад», пройдя в ней все уровни подготовки. В 1998 году он был отдан в аренду в клуб третьего дивизиона «Дорчол», однако в скором времени получил тяжелую травму и был вынужден завершить игровую карьеру.

В России, до ЦСКА, Николич возглавлял «Локомотив».