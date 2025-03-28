Дзюба высказался о критике от Бубнова за костюм Дэдпула

Артем Дзюба ответил на претензии Александра Бубнова к одежде игрока.

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– После 234-го гола в карьере ты показал майку, на которой было написано: «У самурая нет цели, есть только путь». Видел, как на это отреагировал Бубнов?

– Ну-ка.

– Он, кстати, еще и твой костюм Дэдпула зацепил из 2021-го: «У нас санкции, Америка с Байденом – враги наши, а он оделся в дебила этого Дэдпула. Сейчас он самурай – они во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть, и сейчас с Европой и Америкой».

– Ну, слушай, что я могу сказать? Таблетки нужно вовремя принимать.

Когда Бубнов впервые появился в эфире после долгого перерыва – я обрадовался. Ходили же слухи, что он болеет или вообще с ума сошел. Я был рад, что с ним все нормально.

Но, честно, лучше бы он не появлялся. То, что он несет, это, к сожалению, прямо бред, – сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.