Состояние клуба РПЛ назвали шатким

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил, что самарские «Крылья Советов» перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» находятся в не самом лучшем состоянии, передает «Евро-Футбол.Ру».

«У «Крыльев Советов» сейчас какое-то очень шаткое состояние. Потому что они выдали очень хорошую игру в Краснодаре. Были шансы победить. Но потом совсем тусклая игра, когда они проиграли «Акрону», — сказал Билялетдинов.

«Крылья Советов» сыграют в Самаре с «Локомотивом» 28 марта.

После 21-го тура национального первенства в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 46 очков. Дальше в тройке лидеров идут московский «Спартак» и петербургский «Зенит», имеющие равное количество баллов — 43. На четвертом месте расположился столичный «Локомотив» (40 баллов), следом «Динамо» из Москвы — 38. На балл меньше имеет ЦСКА, который замыкает топ-6.