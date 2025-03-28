Футболист «Барселоны» пропустит около трех недель из‑за травмы

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо получил травму приводящий мышцы, срок восстановления составит около трех недель, сообщает пресс‑служба каталонского клуба.

© Матч ТВ

Хавбек получил повреждение в матче 27‑го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (3:0). Испанец был вынужден покинуть поле на 28‑й минуте.

— Тесты, проведенные в пятницу утром, подтвердили, что у Ольмо травма правой приводящей мышцы. Ожидается, что время восстановления составит примерно три недели, — говорится в заявлении «Барселоны».

В текущем сезоне Ольмо провел за «сине‑гранатовых» 28 матчей, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.

Прямые трансляции матчей чемпионата Испании смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.