Футболист «Барселоны» Ольмо пропустит около трех недель из‑за травмы

Матч ТВ

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо получил травму приводящий мышцы, срок восстановления составит около трех недель, сообщает пресс‑служба каталонского клуба.

Футболист «Барселоны» пропустит около трех недель из‑за травмы
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Хавбек получил повреждение в матче 27‑го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (3:0). Испанец был вынужден покинуть поле на 28‑й минуте.

— Тесты, проведенные в пятницу утром, подтвердили, что у Ольмо травма правой приводящей мышцы. Ожидается, что время восстановления составит примерно три недели, — говорится в заявлении «Барселоны».

В текущем сезоне Ольмо провел за «сине‑гранатовых» 28 матчей, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.

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