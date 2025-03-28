Черчесов может возглавить российский клуб

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Станислав Черчесов может возглавить «Ростов». Об этом сообщает Sport Baza.

Источник утверждает, что это связано с тем, что, возможно, новым владельцем «Ростова» станет бизнесмен Иван Саввиди. В ближайшее время он может приобрести контрольный пакет акций клуба. Он давно знаком с Черчесовым и предложил специалисту возглавить команду. Отмечается, что Черчесов пока не дал ни положительного, ни отрицательного ответа.

Также это может быть связано с желанием российского специалиста возглавить московское «Динамо». Черчесов ни разу не побеждал в качестве тренера в Российской премьер-лиге (РПЛ) и считает, что способен это сделать с «бело-голубыми».

В турнирной таблице чемпионата России клуб из Ростова-на-Дону занимает восьмую строчку. В активе коллектива 30 баллов после 21 проведенной встречи. В следующем туре «Ростов» в гостях сыграет с «Акроном» 31 марта.