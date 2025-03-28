Футбольный арбитр Иванов ответил на критику со стороны Семака

Арбитр Сергей Иванов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР заявил, что нормально относится к критике, в том числе со стороны главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака после матча 19‑го тура МИР РПЛ с ЦСКА.

© Матч ТВ

Встреча, прошедшая в начале марта в Санкт‑Петербурге, завершилась со счетом 0:0. После игры Семак заявил, что Иванов «много пропускает и свистит неверные решения», а также в его работе чувствовалась нервозность.

— Если честно, я минимально читаю, потому что меня никогда не было в соцсетях. Но да, я слышал высказывания Семака. Отношусь абсолютно нормально. Критика — часть нашей профессии, как и часть профессии футболиста и тренера. Уверен, что достаточно много информации и критики можно найти в отношении того же Семака или любого другого тренера. Он не переходил на личности, просто высказал мнение по поводу ряда эпизодов, — сказал Иванов в эфире программы «РецепТура» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.