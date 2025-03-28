Семака назвали Иисусом российского футбола

Российский тренер Александр Григорян в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР заявил, что считает главного тренера «Зенита» Сергея Семака Иисусом Христом российского футбола.

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«Зенит» с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице МИР РПЛ. В воскресенье команда Семака примет казанский «Рубин» в матче 22‑го тура.

— Я неоднократно говорил, Семак — это Иисус Христос российского футбола. У полностью отсутствует чувство важности, которое присутствует у всех тренеров и футболистов. И он как Иисус Христос простил и понес наказание за Глушенкова. Для него не проблема с этой темы съехать так, — сказал Григорян в эфире программы «Центральный круг» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин» смотрите 30 марта с 19:15 (мск) на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.