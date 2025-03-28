Дюков не исключил проведения матча между сборными России и Колумбии

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков допустил, что сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Колумбии.

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Ранее молодежная сборная России провела сборы в Колумбии, где сыграла два товарищеских матча с командой Колумбии U‑20. В первом матче в Юмбо российская команда потерпела поражение (0:1), вторая игра в Кали завершилась вничью (2:2).

— Состоится ли матч с Колумбией?

— Находимся в контакте с колумбийской федерацией, обсуждаем взаимодействия по разным направлениям. Недавно наша молодежная команда провела там матчи. Понятно, что только этим мы не ограничимся, будут и игры других возрастов, в будущем возможен и матч национальных сборных, — передает слова Дюкова корреспондент «Матч ТВ».

В июне команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи со сборными Нигерии (дома) и Белоруссии (в гостях).