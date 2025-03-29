Глава РФС отреагировал на сообщения о желании УЕФА допустить Россию к турнирам

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отреагировал на слухи о том, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) захотели допустить страну к международным турнирам. Его слова приводит Sport24.

«Вы знаете, что дыма без огня не бывает», — заявил глава РФС.

Ранее стало известно, что УЕФА начал предпринимать шаги по возвращению российских команд на международные турниры. По информации The Independent, часть высокопоставленных футбольных деятелей готова вернуть Россию немедленно. Другие заявили, что страну вообще не следовало отстранять.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.