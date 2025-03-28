«Осасуна» подала апелляцию на матч с «Барселоной» из-за участия Иньиго

«Осасуна» подала апелляцию на матч с «Барсой» из-за участия Иньиго. Защитник не играл за сборную из-за травмы и должен был пропустить 5 дней после матча Испании, считает клуб
«Осасуна» подал жалобу на «Барсу» в связи с участием Иньиго Мартинеса в матче.
Встреча 27-го тура Ла Лиги завершилась победой каталонцев (3:0).
«Осасуна» подала сегодня апелляцию в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) в связи с неправомерным участием игрока в составе «Барселоны». Клуб считает, что участие Иньиго Мартинеса в данном матче нарушает статью 5 Приложения I Регламента ФИФА по статусу и переходам игроков. Согласно этому правилу, игрок, который не присоединился к национальной сборной по медицинским причинам или покинул ее, не может выступать за свой клуб в течение пяти календарных дней после окончания международного периода. 17 марта Королевская испанская футбольная федерация официально объявила, что Иньиго Мартинес был исключен из состава сборной по медицинским причинам – у него был внутренний перименисцит правого колена, что подтверждалось отчетом «Барселоны». В тот же день были аналогично отозваны из сборной Марк Касадо и Брайан Сарагоса. Однако только последний прибыл в расположение национальной команды для обследования врачами сборной. Следовательно, согласно правилам ФИФА, ни один из этих игроков не имел права участвовать в матче, состоявшемся накануне, так как не был соблюден установленный регламентом срок. Так как причиной исключения Иньиго Мартинеса из сборной была медицинская проблема, «Осасуна» считает, что в данном случае нельзя применять исключения из правил, которые допускает ФИФА. При этом клуб разграничивает эту ситуацию с освобождением от второго матча молодежной сборной игроков Жерара Мартина, Пабло Торре и Фермина Лопеса, так как их отсутствие не было вызвано медицинскими причинами. Таким образом, учитывая, что Иньиго Мартинес пропустил вызов в сборную по медицинским причинам, «Осасуна» считает, что он не имел права играть в матче. Исходя из этого, клуб принял решение подать апелляцию о нарушении регламента, отстаивая свои права, чистоту соревнований и принципы справедливости для всех участников», – говорится в заявлении клуба.