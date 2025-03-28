«Крылья Советов» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 22‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

© ПФК «Крылья Советов»

Встреча пройдет в Самаре и начнется в 18:30 (мск).

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Сергей Песьяков (вратарь), Николай Рассказов, Александр Солдатенков (капитан), Гленн Бейл, Фернандо Констанца, Томас Гальдамес, Доминик Ороз, Иван Олейников, Роман Ежов, Сергей Бабкин, Иван Сергеев.

Стартовый состав «Локомотива»: Илья Лантратов (вратарь, капитан), Максим Ненахов, Александр Сильянов, Лукас Фассон, Илья Самошников, Жерзино Ньямси, Артем Тимофеев, Наир Тикнизян, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Дмитрий Воробьев.

Прямую трансляцию матча смотрите с 18:25 на МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.