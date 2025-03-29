Сегодня, 29 марта, состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Ницца». Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Монако (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Начало игры — в 23:05 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды 47 набранных очков в 26 матчах, что на два меньше, чем у «Марселя», и на 21 — чем у «Пари Сен-Жермен». «Ницца» в таблице Лиги 1 располагается на четвёртой строчке при равенстве очков с «Монако».