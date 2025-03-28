Анчелотти прокомментировал слухи, что он может возглавить сборную Бразилии

Чемпионат.com

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на информацию СМИ, что он может возглавить сборную Бразилии.

Анчелотти прокомментировал слухи, что он может возглавить сборную Бразилии
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«Относительно моего будущего говорит контракт [с «Реалом»]. Мне больше нечего добавить. Я люблю Бразилию, её футболистов и болельщиков, но у меня контракт с «Реалом», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) приняла решение уволить Доривала Жуниора с поста главного тренера национальной команды.

Контракт итальянского специалиста с «Королевским клубом» рассчитан до окончания сезона-2025/2026. После 28 туров Ла Лиги «Реал» набрал 60 очков и занимает второе место.

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