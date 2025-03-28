Анчелотти прокомментировал слухи, что он может возглавить сборную Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на информацию СМИ, что он может возглавить сборную Бразилии.

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«Относительно моего будущего говорит контракт [с «Реалом»]. Мне больше нечего добавить. Я люблю Бразилию, её футболистов и болельщиков, но у меня контракт с «Реалом», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) приняла решение уволить Доривала Жуниора с поста главного тренера национальной команды.

Контракт итальянского специалиста с «Королевским клубом» рассчитан до окончания сезона-2025/2026. После 28 туров Ла Лиги «Реал» набрал 60 очков и занимает второе место.