Гвардиола ответил, переживает ли он, что нет новостей по делу о 115 обвинениях «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своём отношении к отсутствию новостей по делу об обвинениях «горожан» в нарушении 115 финансовых правил АПЛ.

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Ранее в СМИ появлялась информация, что решение по этому делу может быть вынесено нынешней весной.

«Мы уже больше года сталкиваемся с этим, так что ничего не изменится, если придётся подождать на неделю больше, на две недели больше, на три недели больше или даже на четыре», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Английская Премьер-лига обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил в феврале 2023 года. «Горожане» были обвинены в предоставлении необъективной информации о доходах с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018 включительно.