Гризманн обошёл Месси по количеству игр в Ла Лиге и стал рекордсменом среди иностранцев

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн провёл 521-й матч в чемпионате Испании и стал рекордсменом по количеству игр среди иностранцев. По этому показателю он обошёл экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (520). Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

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Сегодня, 29 марта, «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Эспаньолом» со счётом 1:1. Антуан Гризманн провёл на поле весь матч. Всего в этом сезоне на счету 34-летнего нападающего 29 матчей в чемпионате Испании, в которых он забил восемь мячей и оформил пять результативных передач.

В настоящее время 37-летний Лионель Месси выступает за американский «Интер Майами».