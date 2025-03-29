«Болонья» обыграла «Венецию» и одержала пятую победу подряд в серии А

«Болонья» одержала победу над «Венецией» в выездном матче 30‑го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 1:0, гол на 49‑й минуте забил Риккардо Орсолини. В другом матче «Комо» и «Эмполи» разошлись миром — 1:1. У хозяев отличился Анастасиос Дувикас, в составе «Эмполи» автором забитого мяча стал Кристиан Куаме.

Безвыигрышная серия «Венеции» достигла 13 матчей, команда Эусебио ди Франческо набрала 20 очков и занимает 19‑е место в таблице, выигравшая пятый матч подряд «Болонья» (56 очков) идет четвертой.

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